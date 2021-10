Animal Crossing: New Horizons, rivelato il DLC Happy Home Paradise

Nel corso del Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha presenta una ricca dose di novità in arrivo sul suo gioco votato al relax. Partiamo dagli aggiornamenti gratuiti: il 5 novembre, una sostanziosa patch introdurrà nuovi personaggi; Bartolo aprirà una caffetteria al secondo piano del museo, mentre Remo ci porterà in barca in giro per le isole. Grazie all’intervento di Bigodina, stanno anche per apparire nuovi negozi, e il nostro ricettario si arricchirà di nuovi manicaretti. Chi apprezza il gusto della scoperta sarà contento di sapere che scavando in giro potremo trovare i giroidi, ciascuno dei quali emetterà suoni differenti. E per condire il tutto, il buon Nook ha progettato tutta una serie di nuove attività.

Non è tutto qui, però: Nintendo ha infatti presentato anche il DLC a pagamento Happy Home Paradise, anch’esso in arrivo su Animal Crossing: New Horizons il 5 novembre. In questa espansione, il team di Casimira Vacanze ci porterà su una magnifica isola tropicale, dove potremo progettare case vacanze e altre strutture come ristoranti e scuole. Il tutto mentre impariamo nuove tecniche che poi potremo portare a casa! Happy Home Paradise avrà un prezzo di lancio di 24,99€.