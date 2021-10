Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il trailer della storia

Come promesso, il DC Fandome ha portato novità anche per quanto riguarda il lato videoludico. Suicide Square: Kill the Justice League si è presentato con un nuovo trailer, che mette in mostra la storia del gioco, i quattro protagonisti e il difficile incarico loro assegnato da Amanda Waller.











Harley Quinn, Captain Boomerang, Harley Quinn e King Shark dovranno infatti dare la caccia ai vari membri della Justice League, caduti sotto il controllo del malvagio Brainiac. Il gioco avrà un’impostazione open world, e permetterà il gioco cooperativo fino a quattro giocatori. Ancora niente gameplay, purtroppo, né un’indicazione più precisa della data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League, attualmente prevista per il 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.