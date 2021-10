Gotham Knights: il trailer della storia mostra la Corte dei Gufi

Al DC Fandome arriva anche Gotham Knights, il gioco open world che vede come protagonisti Batgirl, Robin, Nightwing e Red Hood. I quattro membri della Batfamiglia avranno un avversario fuori dal comune da affrontare: niente alieni che fanno il lavaggio del cervello ma qualcosa di ben più insidioso, e cioè la Corte dei Gufi.











A giudicare dal trailer, i quattro potranno però contare sull’aiuto del Pinguino, celebre avversario dell’Uomo Pipistrello; evidentemente una minaccia così temibile può anche portare alla formazione di strane alleanze. Oltre a questo video, Warner Bros. ha pubblicato anche un Behind the Scenes nel quale Scott Snyder, Greg Capullo e Jim Lee ci parlano delle origini della Corte dei Gufi. Purtroppo, niente nuovo gameplay per Gotham Knights, che uscirà nel corso del 2022.