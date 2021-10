Rainbow Six Extraction: spunta una possibile data di uscita

Nell’aggiornare una pagina sul proprio sito ufficiale, Ubisoft si è lasciata scappare – probabilmente in anticipo – la possibile data di uscita di Rainbow Six Extraction.

Stando a quanto riportato direttamente dalla compagnia franco-canadese, lo spin-off cooperativo di Rainbow Six Siege dovrebbe vedere la luce del sole il prossimo 20 gennaio 2022. L’FPS co-op sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia.

In Rainbow Six Extraction guideremo vari operatori della Rainbow alle prese con un’invasione aliena che rischia di condannare l’umanità all’estinzione.

