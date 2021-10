Fable: novità in vista nel giorno dell'anniversario della serie

Oggi cade il sedicesimo compleanno di Fable: The Lost Chapters, versione estesa del gioco di ruolo d’azione sviluppato dalla defunta Lionhead per la prima Xbox. E proprio la divisione gaming di Microsoft ha stuzzicato i fan della serie su Twitter lasciando intendere di avere una sorpresa in serbo da svelare nel giorno dell’anniversario.

Sappiamo che Playground Games sta lavorando al franchise, ma non si hanno notizie a riguardo dall’Xbox Games Showcase dell’anno scorso.

Che sia arrivato il momento di saperne di più?

