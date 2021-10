Minecraft è in arrivo su Xbox Game Pass per PC

Microsoft ha annunciato che Minecraft sta per fare capolino nel catalogo del servizio Xbox Game Pass per PC. La Casa di Redmond renderà disponibile uno speciale bundle contenente sia l’originale versione in Java, sia la Bedrock Edition con supporto al multiplayer cross-platform.











Da notare che Minecraft Bedrock Edition e Java Edition non sono compatibili tra loro. Il pacchetto sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC a partire dal prossimo 2 novembre. Microsoft ha fatto inoltre sapere che il bundle sarà disponibile per l’acquisto dallo stesso giorno.