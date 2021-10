Age of Empires 4: un nuovo gameplay mostra Francesi e Cinesi

Mancano appena dieci giorni all’uscita di Age of Empires 4, dunque non stupisce che Microsoft e Relic Entertainment abbiano confezionato un nuovo video di gameplay dedicato proprio allo strategico in tempo reale per PC.











Il filmato diffuso in queste ore ci permette di dare uno sguardo a un match integrale giocato direttamente dal balance team interno a Relic Entertainment. Gli svilluppatori ne approfittano per mostrarci i Francesi e i Cinesi in azione, svelandoci alcuni dettagli di queste due civiltà presenti nell’RTS.

Vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e sarà presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.