Compulsion Games lavora a un action adventure narrativo

Sappiamo che qualcosa sta bollendo in pentola in quel di Compulsion Games, ma non si è saputo nulla sul progetto in lavorazione presso lo studio acquisito da Microsoft. Perlomeno fino a questo momento.

Intervenendo sulle colonne del sito francese Xbox Squad, la community developer Naila Hadjas ha svelato che lo studio per il quale lavora sta sviluppando un action adventure con visuale in terza persona fortemente incentrato sul comparto narrativo. L’esponente di Compulsion Games ha poi dichiarato che lo studio ha raddoppiato i suoi dipendenti per portare a termine lo sviluppo di questo nuovo videogioco. Hadjas spiega che lo scopo della compagnia è quello di realizzare dei videogiochi unici ambientati in setting poco esplorati dal medium, un po’ come We Happy Few.

La community developer ha dichiarato di non poter svelare ulteriori dettagli dal momento che questo progetto è nel vivo dello sviluppo, in piena produzione, pertanto sarà necessario attendere ancora un po’ prima di saperne di più.

