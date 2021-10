MSI: arriva la serie di SSD NVMe M.2 SPATIUM

MSI ha appena annunciato la disponibilità in Italia della nuova serie di SSD NVMe M.2 SPATIUM.

La conformità con gli standard PCIe Gen 4 e NVMe 1.4 permettono velocità di trasferimento estreme fino a 7000 MB/sec in lettura sequenziale e 6800 MB/sec in scrittura sequenziale. Su SPATIUM M480, il dissipatore di calore color bronzo migliora ulteriormente la gestione delle temperature e sostiene velocità di scrittura e lettura più elevate, riducendo la temperatura dell’SSD fino a 20°C sotto carico. Altre tecnologie per il miglioramento delle prestazioni includono il buffer della cache DRAM e una cache SLC.

SPATIUM M480 supporta una gamma completa di funzioni di correzione degli errori dei dati tra cui LPDC ECC e E2E Data Protection, fornendo un TBW (Terabyte scritti) di alto livello per un’eccellente durata e longevità supportati da una garanzia limitata di 5 anni.

La nuova serie di SSD NVMe M.2 SPATIUM sarà disponibile al prezzo consigliato di:

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 1TB € 199,99

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 2TB € 399,99

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 1TB HS (con dissipatore) € 239,99

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 2TB HS (con dissipatore) € 449,99