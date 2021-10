Marvel's Guardians of the Galaxy richiederà 150 GB di spazio su disco

Sembra proprio che ultimamente gli sviluppatori di videogiochi si divertano a far impazzire chi non riesce mai a decidersi su quali giochi disinstallare. Dopo Baldur’s Gate 3 e la sua patch da 60 GB, anche Marvel’s Guardians of the Galaxy ha voluto dimostrare di non essere da meno: nei requisiti recentemente pubblicati su Steam possiamo infatti vedere come il gioco di Eidos Montreal richiederà ben 150 GB di spazio su disco. Anche i requisiti hardware non sono esattamente da dare per scontati, specie vista l’attuale situazione schede video: fra i minimi possiamo infatti trovare una NVIDIA GTX 1060 o la sua corrispettiva AMD Radeon RX 570; più modeste, fortunatamente, le richieste in termini di processore. Di seguito potete trovare i requisiti completi di Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-Bit (Build 1803)

: Windows 10 64-Bit (Build 1803) CPU : AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 Video : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM Spazio su disco: 150 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-Bit (Build 1803)

: Windows 10 64-Bit (Build 1803) CPU : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 Video : NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 RAM : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Spazio su disco: 150 GB