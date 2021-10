Fallout 76: arrivano la Giornata delle Bombe e i festeggiamenti di Halloween

Si avvicina il 23 ottobre, che come i fan di Fallout ben sapranno è il giorno in cui le bombe sono cadute e hanno cambiato per sempre il mondo. A promemoria di questo giorno, Bethesda ha istituito la Giornata delle Bombe: un triste ricordo di quello a cui possono portare i conflitti, ma se siete giocatori di Fallout 76 anche l’occasione perfetta per festeggiare. Dopotutto, siamo ancora vivi e l’Appalachia vive grazie a noi. Nel corso dei festeggiamenti per questo evento, il gioco sarà infatti scontato fino al 75% in vari negozi digitali, e dal 19 al 25 ottobre anche i bundle di atomi saranno disponibili a un prezzo scontato.

Non solo Giornata delle Bombe, però: ottobre è anche il mese di Halloween, che su Fallout 76 arriva con eventi speciali a tema. Dal 19 ottobre al 2 novembre, incontreremo infatti alcuni Ardenti speciali che hanno preso molto a cuore la festività; sconfiggerli ci permetterà di trovare un oggetto leggendario, un pezzo di una caramella del mistero e una Spooky Treat Bag, all’interno della quale potremo trovare consumabili, munizioni e altro ancora. Non mancheranno nemmeno sfide settimanali a tema dolcetto o scherzetto.