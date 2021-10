Crystar arriverà su Switch entro la primavera del 2022

Il publisher NIS America ha da poco annunciato ufficialmente che il JRPG Crystar arriverà anche su Nintendo Switch, con un’uscita prevista entro la primavera del 2022. Già disponibile da qualche tempo su PC e su PS4, il gioco di ruolo sviluppato da FURYU CORPORATION accompagna questo annuncio con un trailer animato.











Crystar segue le avventure di Rei, giovane ragazza catapultata in un reame misterioso di nome Purgatory, dove scopre di avere incredibili poteri; purtroppo, proprio questi ultimi porteranno alla morte della sua sorella. Per cercare di riportarla in vita, Rei stringerà un patto con i Demons, che promettono di aiutarla nel suo obiettivo a patto che elimini le creature corrotte che popolano il Purgatory. In questo, Rei sarà accompagna da Kokoro, Sen e Nanana, ciascuna dotata di poteri e abilità uniche.