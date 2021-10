Battefield 2042: Orbital avrà più carri armati nel gioco completo

Se avete avuto tempo e modo di mettere mano alla beta di Battlefield 2042 di qualche giorno fa, sicuramente avrete acquisito una certa familiarità con la mappa Orbital, che alterna aree perfette per il combattimento a corto raggio ad ampie spianate e strade che si inerpicano per le colline. Alcuni giocatori hanno però sottolineato una carenza di questa mappa, e cioè lo scarso numero di veicoli pesanti disponibili: solo due per squadra, oltretutto divisi fra carri armati propriamente detti e autoblindi antiaerei.

Per fortuna, sembra che DICE sia al corrente della cosa e intenda intervenire in tempo per l’uscita di Battlefied 2042. Su Reddit, uno degli sviluppatori è infatti intervenuto chiarendo che gli slot saranno raddoppiati, portando dunque il totale di veicoli pesanti a 4 per squadra. E se siete fra chi preferisce il gioco di fanteria, forse farete meglio ad assicurarvi che qualcuno nella vostra squadra sia dotato di lanciamissili anticarro.