Salt and Sacrifice sarà esclusiva Epic Games Store su PC

Ska Studios ha da poco annunciato che Salt and Sacrifice, il suo soulslike in 2D, arriverà su PC come esclusiva Epic Games Store. La pagina del gioco ci permette di scoprire qualcosa di più su di esso: la trama principale del gioco ci vedrà impegnati a dare la caccia ai Maghi, creature corrotte la cui magia minaccia di polverizzare un antico impero. Questa impresa potrà anche essere affrontata tramite il gioco cooperativo, e a quanto pare sarà presente anche un sistema di gilde e una componente PvP. Salt and Sacrifice uscirà nel primo quarto del 2022 su PC, PS4 e PS5; non è ancora dato sapere se l’esclusiva Epic Games Store sarà temporale e, in questo caso, quanto durerà.