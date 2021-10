Elden Ring: la data d'uscita è stata rinviata a febbraio

Ci sarà da avere un po’ più di pazienza del previsto, prima di mettera mano ad Elden Ring. Tramite gli account social del gioco, From Software ha infatti annunciato che la data di uscita è stata spostata al 25 febbraio 2022; per fortuna, non si tratta di un lungo rinvio, dato che inizialmente il gioco sarebbe dovuto uscire il 21 gennaio. Lo studio ha dichiarato di aver bisogno di queste settimane aggiuntive perché “la profondità e la libertà strategica del gioco hanno superato le aspettative iniziali”, prima di ringraziare i fan per la pazienza. From Software ha inoltre dichiarato che Elden Ring riceverà un Closed Network Test, che si terrà fra il 12 e il 15 di novembre su PlayStation e Xbox. Per poter essere selezionati, dovrete registrarvi sul sito apposito entro il primo novembre.