Forza Horizon 5 è entrato in fase gold

Mancano pochissime settimane all’uscita di Forza Horizon 5, pertanto non stupisce che Playground Games abbia voluto annunciare che il gioco è appena entrato nella fase gold.

La notizia è stata diffusa da Alan Walsh via Twitter: il responsabile della comunicazione dello studio britannico ha difatti confermato che lo sviluppo del gioco è stato portato a termine, pertanto Forza Horizon 5 vedrà la luce il prossimo 9 novembre, come inizialmente previsto.

Il videogioco di corse automobilistiche ci vedrà sfrecciare in una versione virtuale del Messico, dove troveremo ambientazioni variopinte e centinaia di vetture da guidare, come ci ha raccontato Stefano Calzati in una recentissima anteprima. Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One e Series X|S.

Condividi con gli amici Inviare