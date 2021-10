Outriders arriva oggi su Game Pass per PC

Disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass per console, l’ottimo Outriders arriva oggi anche nell’offerta della controparte PC del servizio in abbonamento griffato Microsoft.

La Casa di Redmond ha annunciato il tutto tramite un apposito articolo pubblicato sul blog di Xbox Wire, dove leggiamo che questa versione di Outriders garantisce il pieno supporto al cross-play, mentre è possibile trasferire i progressi da console Xbox alla versione per Game Pass PC del gioco (e viceversa).

