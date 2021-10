Riders Republic: annunciata una settimana di prova gratuita

Ubisoft ha fatto sapere che dal 21 al 27 ottobre sarà possibile provare gratuitamente Riders Republic, il nuovo videogioco dedicato agli sport estremi in arrivo a breve su PC e console.











Durante questa settimana di prova gratuita di Riders Republic, i giocatori potranno giocare per un totale di quattro ore di gioco prima del lancio ufficiale, previsto per il 28 ottobre. I progressi accumulati in questo periodo saranno trasferiti a qualsiasi edizione del gioco, in modo che i giocatori possano riprendere proprio da dove hanno lasciato. La prova includerà tutte e cinque le progressioni di carriera e le modalità multigiocatore, e sarà accessibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia.