A Plague Tale: Innocence, ecco le edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X

Focus Entertainment ha annunciato la disponibilità delle edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X di A Plague Tale: Innocence.

Queste versioni retail sono disponibili da oggi sugli scaffali dei negozi italiani e permettono di godere del gioco con migliorie grafiche, frame rate a 60 fps, supporto alla risoluzione 4K e caricamente migliorati.

Vi ricordiamo, infine, che la scorsa estate Asobo Studio ha presentato A Plague Tale: Requiem, un sequel in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (via cloud) nel 2022.

