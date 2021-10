Hot Wheels Unleashed: in arrivo Batman e i supercattivi DC

Hot Wheels Unleashed si prepara ad aggiornarsi con nuovo contenuto a tema fumetti. A partire dall’11 novembre e fino al 18 gennaio avrà infatti luogo la DC Super-Villains Racing Season, che porterà con sé un carico di sfide che ci permetterà di sbloccare contenuti speciali. Fra questi, i più pregiati sono sicuramente i veicoli dei vari supercattivi: Harley Quinn, Poison Ivy, Bane, Deathstroke, Black Manta e The Cheetah arriveranno infatti sui circuiti, pronti a tutto pur di vincere.











Ovviamente, per affrontare i supercattivi c’è bisogno anche di un supereroe. Ma non temete: anche Batman scenderà in campo a partire dal 2 dicembre, con un’espansione che introdurrà la Bat-Caverna come circuito giocabile e modificabile tramite l’editor. Avremo poi a disposizione cinque mezzi, ispirati rispettivamente al Pinguino, a Robin, ad Armored Batman, a Batman Rebirth e a Joker.