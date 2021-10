Dying Light: la versione digitale Switch non può essere comprata in Europa

Se stavate aspettando impazienti che Dying Light Platinum Edition arrivasse su Nintendo Switch, nel corso delle ultime ore potreste essere incappati in un problema non da poco. L’acquisto della versione digitale del gioco è infatti impossibile in tutta Europa, e a spiegare il perché ci ha pensato un dipendente di Techland su Reddit. A quanto pare, il motivo dietro a questo intoppo è la legislazione tedesca, che vieta la vendita del gioco a causa del suo contenuto; e dato che il Nintendo eShop ha la sua sede europea proprio nella teutonica landa, questo significa che il gioco non può essere venduto tramite quella piattaforma.

Techland ha in ogni caso fatto sapere che si sta attivando per cercare di risolvere la questione, che in ogni caso coinvolge solo la versione digitale: l’edizione fisica di Dying Light potrà invece essere venduta liberamente (ma non in Germania).