Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy uscirà a novembre

Bandai Namco ha annunciato che il titolo free to play Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy arriverà il 4 novembre su PS4 e PS5. Il contenuto singleplayer del gioco è diviso in tre volumi, disponibili rispettivamente il 5 novembre, il 19 novembre e il 3 dicembre; acquistare la Standard o la Deluxe Edition permetterà di accedervi con un giorno di anticipo. Bandai Namco ha anche pubblicato un nuovo trailer per il suo gioco.











La storia di Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy si concentra sulla Noisy Fairy, un’unità segreta che lotta per avanzare nel Continente Nord Americano durante la One Year War, e assicura contenuto adatto sia per i veterani della serie Battle Operation sia per i nuovi giocatori. Progredendo nella storia i giocatori potranno guadagnare ricompense speciali per Mobile Suit Gundam Battle Operation 2.