Sherlock Holmes Chapter One: il detective all'opera in un nuovo video

Frogwares ha pubblicato un nuovo trailer per la sua avventura investigativa Sherlock Holmes Chapter One, che vede il famoso investigatore britannico alle prese con le sue prime esperienze. Nell’ultimo video possiamo vederlo impegnato a mettere alla prova il suo spirito deduttivo, che sicuramente avrà di che sbizzarrirsi sull’isola di Cordona. Certo, a quanto pare non sarà sempre semplice convincere i residenti a fidarsi di noi, né tantomeno riuscire a raggiungere le deduzioni corrette.











Di sicuro, Sherlock Holmes Chapter One ci terrà impegnati a lungo e ci spingerà a far lavorare gli ingranaggi. Il gioco uscirà su PC e console di nuova generazione il 16 novembre, mentre per le versione PS4 e Xbox One ci sarà da aspettare.