Microsoft Flight Simulator: annunciata l'edizione Game of the Year

La casa di Redmond ha annunciato Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, una nuova versione onnicomprensiva del celebre simulatore di volo in uscita su PC e Xbox Series X|S il prossimo 18 novembre. Questa edizione sarà gratuita per tutti i possessori del gioco base, mentre sarà inclusa sin dal lancio nel servizio Xbox Game Pass per PC e console.











Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition includerà otto aeroporti inediti:

Leipzig/Halle (EDDP – Germania)

Allgäu Memmingen (EDJA – Germania)

Kassel (EDVK – Germania)

Lugano (LSZA – Svizzera)

Zurich (LSZH – Svizzera)

Luzern-Beromunster (LSZO – Svizzera)

Patrick Space Force Base (KCOF – USA)

Marine Corps Air Station Miramar (KNKX – USA)

Inoltre verranno inclusi anche il Boeing F/A-18 Super Hornet, nonché l’elicottero VoloCity eVTOL, il Pilatus PC-6 Porter, il CubCrafters NX Cub, e l’Aviat Pitts Special S1S. L’aggiornamento porterà con sé sei nuove tratte programmate, quattordici tutorial, un sistema meteorologico aggiornato, nuove mappe satellitari e la compatibilità in beta con le DirectX12.