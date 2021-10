Assassin's Creed Valhalla, disponibile il Discovery Tour: Viking Age

Ubisoft ha pubblicato Discovery Tour: Viking Age, una modalità di gioco educativa per Assassin’s Creed Valhalla grazie alla quale è possibile immergersi direttamente nella storia e scoprire tanti retroscena interessanti sul periodo storico in cui è ambientato il gioco.











Discovery Tour: Viking Age cambia la formula rispetto ai capitoli precedenti mettendo la narrazione e l’interattività al centro dell’esperienza. I due nuovi pilastri creativi “la Storia attraverso le storie” e “Imparare facendo” rendono l’esperienza ancora più memorabile. Seguendo la narrazione strutturata su otto missioni, sarà possibile impersonare vichinghi e anglosassoni del tempo, prendendo parte alle loro avventure ambientate nel nono secolo.

“L’epoca vichinga è ricca e complessa e volevamo assolutamente metterla in evidenza attraverso un Discovery Tour”, spiega Maxime Durand, World Design Director di Ubisoft Montréal. “Con il nuovo approccio, i giocatori si trovano al centro di un’esperienza interattiva unica, nella quale vedere la storia mentre viene scritta attraverso gli occhi delle persone del tempo. Abbiamo progettato Discovery Tour: Viking Age per fare in modo che sia un videogioco divertente e un efficace strumento per l’apprendimento”.

Discovery Tour: Viking Age è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla, mentre verrà distribuito come esperienza standalone nel corso del 2022.