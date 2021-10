Microsoft annuncia un evento per il ventesimo anniversario di Xbox

Microsoft fa sapere di aver organizzato un evento in occasione del ventesimo anniversario di Xbox, la prima console della casa di Redmond arrivata sul mercato nel 2001.

L’evento digitale verrà trasmesso in diretta streaming alle 18:00 (ora italiana) di lunedì 15 novembre. In questa occasione verranno celebrati i venti anni della console, nonché i due decenni della divisione. Microsoft spiega che ulteriori dettagli sull’evento Xbox verranno diffusi nei prossimi giorni, tuttavia viene precisato che nel corso della trasmissione non ci saranno annunci legati ai nuovi progetti in cantiere negli Xbox Game Studios.

