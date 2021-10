Marvel's Guardians of the Galaxy: pubblicato un nuovo spot TV

Mancano pochi giorni all’uscita di Marvel’s Guardians of the Galaxy, il nuovo action sviluppato da Eidos Montreal edito da Square Enix, per questo è stato pubblicato un nuovo spot TV che possa stuzzicare l’interesse dei videogiocatori.











Nel breve video assistiamo a una delle adunate dei Guardiani, riunioni nel bel mezzo del combattimento che Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot usano per valutare la situazione, discutere di strategia e punzecchiarsi a vicenda prima di decidere di passare al piano B: un assalto di squadra senza pietà sulle note di “Kickstart My Heart” dei Mötley Crüe.

Marvel’s Guardians of the Galaxy, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e in cloud streaming su Nintendo Switch dal 26 ottobre.