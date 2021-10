Shadows of the Damned potrebbe tornare in futuro, secondo Suda51

Goichi Suda, in arte Suda51, ha fatto sapere in una recente intervista di avere intenzione di lavorare di nuovo con il franchise e i personaggi di Shadows of the Damned, di cui la sua Grasshopper Manufacture è appena tornata in possesso dei diritti (il gioco è stato pubblicato dieci anni fa da Electronic Arts).

Il creativo giapponese ha spiegato che nel suo futuro e in quello della sua compagnia non c’è un nuovo No More Heroes, per ora fermo al terzo capitolo, anche perché questa IP è di proprietà del publisher Marvelous, laddove alcuni personaggi della serie sono di proprietà di Grasshopper, compreso Notorious, il quale comparirà in uno dei prossimi progetti dello studio.

Accantonata momentaneamente la serie di No More Heroes, Suda51 ha spiegato che gli piacerebbe un ritorno perlomeno dei personaggi che hanno debuttato in Shadows of the Damned, ma non è escluso che il futuro ci riservi un vero e proprio sequel. Al momento Grasshopper Manufacture sta portando avanti tre progetti separati, nessuno dei quali è stato annunciato in via ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare