Destiny 2: Bungie progetta di rendere a pagamento i dungeon

In preparazione per il lancio di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie sta rivedendo il suo approccio ai dungeon. A partire dalla prossima espansione, infatti, questo tipo di contenuto sarà a pagamento, e richiederà l’acquisto della Deluxe Edition del gioco o una spesa separata. Vale la pena notare che, come chiarito da Bungie stessa, i dungeon non saranno parte del contenuto stagionale, anch’esso a pagamento.

La mossa è stata accolta con poco favore da una buona parte della comunità di giocatori, che criticano quella che viene vista come una continua parcellizzazione del gioco per fini monetari. Non è la prima volta che Bungie si ritrova sotto il tiro incrociato: in precedenza era stata molto contestata la decisione di mandare in soffitta i vecchi contenuti, così come la recente scelta di rendere a pagamento la transmogrificazione delle armature. Destiny 2: La Regina dei Sussurri uscirà il 22 febbraio 2022.