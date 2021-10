Game Over Carrara si qualifica per il Nordic Game Discovery Contest

Nel corso della conferenza LevelUp di Roma, che coinvolge sviluppatori provenienti da tutta Italia, si sono svolte anche le selezioni per il Nordic Game Discovery Contest, un evento annuale che permette agli sviluppatori indie di farsi notare in mezzo all’agguerrita concorrenza. E a trionfare in questa selezione è stato Game Over Carrara, gioco mobile a tema zombi ambientato nella cittadina toscana, le cui vie sono state ricostruite fedelmente.











Nel corso del Nordic Game Discovery Contest, Game Over Carrara sfiderà concorrenti provenienti dal resto d’Europa, dall’Africa e dalle due Americhe. Il gioco è stato creato da Elvis Morelli, che ha voluto ritrarre la bellezza della sua città anche nel bel mezzo di un’apocalisse zombi: “Il mio obiettivo è stato presentare Carrara a più persone possibile, e sarebbe un sogno venire a sapere che un giorno un turista ha scelto di visitarla dopo aver giocato al mio gioco.” Il primi due episodi del titolo di Elvis Morelli sono disponibili gratuitamente su Android, e prossimamente anche su iOS. Con l’uscita del terzo capitolo, prevista per i primi mesi del 2022, questa avventura horror arriverà anche su Steam.