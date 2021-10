We Were Here Forever: la data d'uscita slitta al 2022

Vi ricordate We Were Here Forever? Presentato qualche mese fa, il gioco cooperativo di Total Mayhem Games si era rivelato al mondo con un’atmosfera davvero intrigante e la promessa di spingere i due giocatori a collaborare per bene se desideravano fuggire vivi dall’oscuro reame di Castle Rock. Il gioco era inizialmente previsto per il 2021; e diciamo “inizialmente” perché l’ultimo teaser rilasciato rivela che in realtà il team ha bisogno di più tempo per portare a termine i lavori. Per poterci addentrare nelle oscure atmosfere di We Were Here Forever, dunque, dovremo attendere fino al secondo quarto del 2022.