Xbox Game Pass: crescite inferiori alle aspettative di Microsoft

Nel corso degli ultimi mesi, la divisione Xbox di Microsoft ha investito molto sul servizio a sottoscrizione Xbox Game Pass, che per molti giocatori si è rivelato un ottimo modo di mettere mano a una vastissima libreria di gioco a poco prezzo. Qualcuno, però, ultimamente ne è rimasto insoddisfatto. Come segnalato da Axios, sebbene nel corso degli ultimi mesi il numero degli iscritti sia cresciuto di un rispettabile 37%, i piani alti di Microsoft si aspettavano una crescita del 48%.

Difficile sapere nel concreto quali numeri si nascondano dietro queste percentuali. La Casa di Redmond non ha infatti rilasciato un conteggio iscritti aggiornato, e l’ultima cifra nota risale ai 18 milioni dello scorso gennaio. Non dubitiamo, però, che settimane cariche di giochi come le prossime, così come l’arrivo di Halo Infinite a inizio dicembre, daranno una bella spinta ai numeri.