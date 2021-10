Lucca Comics & Games: ecco il programma della sezione Videogames

Dopo averci rivelato il programma in presenza poco tempo fa, l’organizzazione del Lucca Comics & Games ha condiviso anche quelli che saranno i suoi piani per il settore Videogames. I fan degli esport avranno di che godersi, considerato che all’Auditorium San Romano avranno luogo, per tutti e quattro i giorni della manifestazione, gli Italian Esports Open, che vedranno i migliori giocatori italiani di League of Legends, Valorant, Fortnite, Pokémon e Clash Royale sfidarsi per la vittoria.

Chi preferisce giochi più tradizionali potrà invece recarsi allo stand Bandai Namco Entertainment, che sarà presente alla Cavallerizza con una postazione di 60 mq, dove potremo provare Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear Strive, Little Nightmares II e Captain Tsubasa: Rise of New Champions; potremo inoltre partecipare a un loyalty program pensato esclusivamente per Lucca. Infine, per riprendere in mano League of Legends anche se in un contesto differente, la serie animata Arcane sarà protagonista di una mostra all’interno dell’ex Museo del Fumetto, dove tutti i giorni potremo ammirare schizzi, bozzetti originali e artwork della serie in arrivo su Netflix il 7 novembre. Nella stessa area troveremo anche stand di prova per League of Legends: Wild Rift e la la live performance di Alice Pasquini.

Potete trovare ulteriori informazioni sul programma dell’evento, che ricordiamo durerà dal 29 ottobre al primo novembre, sul sito ufficiale.