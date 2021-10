Age of Empires 4 è entrato in fase gold a pochi giorni dall'uscita

Manca una settimana esatta all’uscita di Age of Empires 4, pertanto la notizia che il gioco sia entrato in fase gold non dovrebbe stupire praticamente nessuno.

Gli sviluppatori di Relic Entertainment hanno difatti annunciato di aver terminato i lavori sullo strategico in tempo reale per PC, che dunque è pronto a dirigersi verso le mani dei giocatori di tutto il mondo e rispettare così la data di lancio del 28 ottobre. Solo allora potremo valutare la bontà di questo RTS che sarà incluso sin dal lancio nel servizio Xbox Game Pass.

