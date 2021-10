Le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 slittano al 2022

Avrebbero dovuto vedere la luce del sole entro fine anno, invece le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e di The Witcher 3: Wild Hunt sono state rinviate al prossimo anno.

CD Projekt RED ha fatto sapere di aver bisogno di più tempo per completare i lavori su questi due upgrade, che ricordiamo saranno gratuiti per i possessori dei relativi videogiochi. Lo studio polacco spiega che le versioni per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077 saranno disponibili nel primo trimestre del 2022, mentre per quelle di The Witcher 3 bisognerà attendere il secondo trimestre dello stesso anno. La compagnia ha precisato che la decisione di rinviare entrambi i progetti è stata presa dopo consulto con i leader dei team di sviluppo.

