BloodRayne: le remaster per console hanno una data di uscita

Il publisher Ziggurat Interactive ha annunciato la data di uscita delle remaster dei primi due BloodRayne in formato console.

Già disponibili da circa un anno su PC, BloodRayne: ReVamped e BloodRayne 2: ReVamped approderanno su PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 18 novembre.

Queste versioni rimasterizzate potranno contare su un comparto grafico rimodernato, con un nuovo sistema di illuminazione, sequenze cinematografiche a risoluzione più alta, ombre ed effetti particellari rinnovati. Inoltre, entrambi i giochi saranno interamente localizzati in italiano, doppiaggio incluso.

