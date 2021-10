Crystal Dynamics svela Ascension, un prototipo horror di Tomb Raider

Prima di far partire i lavori su un videogioco, è consuetudine realizzare diversi prototipi che vadano a esplorare alcune delle idee del nucleo creativo. Si tratta di una fase ancora embrionale dello sviluppo, dove il team ha la possibilità di dare libero sfogo alla creatività prima di dare forma a quello che sarà il progetto definitivo.

All’inizio dei lavori sul reboot di Tomb Raider che avrebbe visto la luce nel 2013, Crystal Dynamics arrivò a ipotizzare un’avventura a tinte horror per l’atletica Lara Croft. Ora lo studio di sviluppo ha deciso di aprire i suoi archivi e di mostrarci il prototipo di Ascension, questo il nome interno del pitch che non ebbe mai luce verde, e che invece si trasformò nel reboot che tutti conosciamo.











Il video di gameplay è stato diffuso dagli sviluppatori in occasione dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Tomb Raider. Il filmato ci mostra una Lara Croft a cavallo che viene inseguita da una creatura mostruosa, ma anche la protagonista aggirarsi nei corridoi di un maniero armata di lanciafiamme per far fronte a dei nemici orrorifici. Nel video si notano anche molte influenze della cultura giapponese, le quali sarebbero poi state riprese dal reboot del 2013. Anche altre caratteristiche sarebbero rimaste: per esempio una Lara Croft molto lontana dalla macchina da guerra degli episodi precedenti, molto più umana e vulnerabile, nonché le fasi stealth e quelle esplorative molto più marcate.











Gli sviluppatori realizzarono anche alcune prove legate al branding e alle possibili copertine di Tomb Raider Ascension, oltre a dei provini per il doppiaggio di Lara Croft in modo tale da inquadrare una protagonista alle prese con una delle prove più difficili che abbia mai vissuto.

Alla fine sappiamo tutti che Ascension non vide mai la luce in favore, questo perché non ricevette il benestare di Square Enix, pertanto i piani di Crystal Dynamics si spostarono verso il reboot della saga.