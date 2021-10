Life is Strange: True Colors per Switch uscirà a dicembre

Dopo il PC e le console PlayStation e Xbox, dove è approdato all’inizio del mese scorso, Life is Strange: True Colors sta per fare capolino anche su Nintendo Switch.

Deck Nine Games ha difatti annunciato che questa versione del gioco sarà disponibile all’inizio di dicembre nel solo formato digitale. Non è ancora stata fissata una data definitiva, tuttavia gli sviluppatori precisano che lo verremo a sapere molto presto: la data verrà annunciata nel momento in cui verranno aperti i pre-order.

Condividi con gli amici Inviare