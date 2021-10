WRC 10 si aggiorna con il Rally di Ypres e nuovi eventi storici

Nacon e KT Racing hanno rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito per WRC 10, che va ad arrichire la già solida esperienza del gioco di rally. Gli appassionati di corse automobilistiche potranno mettere alla prova le nuove abilità nel Renties Ypres Rally Belgium, caratterizzato da strade di campagna strette e tortuose, fiancheggiati da pali e fossati. Il Rally di Ypres consiste in sette tappe più uno shakedown.











Sempre con l’aggiornamento di ottobre verranno aggiunti anche tre nuovi eventi storici: il Rally del Portogallo del 1980 con Walter Röhrl e Christian Geistdörfer nella loro Fiat 131 Abarth, il Rally di Finlandia del 1981 con Ari Vatanen e David Richards nella loro Ford Escort MkII 1800 e infine il Rally del Portogallo del 2017 con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia nella loro Ford Fiesta WRC. Sono inoltri inclusi in questa patch dei miglioramenti alla modalità Copilota, con l’implementazione di un lessico tanto completo quanto pratico.

Il viaggio però non finisce certo qui per WRC 10: il prossimo aggiornamento gratuito è infatti già previsto per il mese di novembre.