Disciples: Liberation, pubblicato il trailer di lancio

Fan dei tattici a turni, all’erta: è infatti disponibile su PC e console Disciples: Liberation, quarto capitolo della serie di tattici a turni. Pubblicato da Kalypso Media e sviluppato da Frima Studio, questo titolo dalle forti venature RPG ci vede impegnati ad attraversare quattro diversi reami, in un’avventura in cui le nostre scelte avranno un peso non indifferente. La campagna, dalla durata totale di ben 80 ore, ci porterà ad affrontare ben 270 missioni e ad arrivare a cinque diversi finali.











Non mancherà nemmeno una dose di personalizzazione per la protagonista Avyanna, che potrà scegliere fra quattro classi ciascuna con le sue abilità speciali, e selezionare fra più di cinquanta unità per formare il suo esercito. E per chi vuole dimostrare sul campo di essere il tattico migliore, è disponibile anche una modalità competitiva online a due giocatori. Potete trovare ulteriori informazioni nella nostra recensione di Disciples: Liberation.