Eyes Out e Spry Fox siglano un accordo di publishing con Epic

Il ramo di publising di Epic si arricchisce di nuovi partner. La società di Tim Sweeney ha infatti sigliato un accordo con Eyes Out, lo studio fondato dal chitarrista dei Nine Inch Nails Robin Finck e dal creative director di Spec Ops: The Line Cory Davis. Lo studio ha in cantiere un titolo horror su cui però non sono state rivelate informazioni dettagliate, e ha pensato bene di celebrare il raggiunto accordo con un breve video.











Oltre ad Eyes Out, anche lo studio Spry Fox ha annunciato di aver stretto un accordo di publishing con Epic; niente orrori cosmici e inenarrabili in questo caso, ma “un gioco multiplayer non violento pensato per incoraggiare l’amicizia e ridurre l’isolamento nel mondo.” L’ultimo gioco pubblicato da Spry Fox è Cozy Grove.