Halo Infinite: un nuovo video parla delle caratteristiche della versione PC

Per la prima volta nella storia della serie, Halo Infinite uscirà in contemporanea su console Xbox e su PC, e 343 Industries sembra proprio aver preso seriamente la versione che finirà su quest’ultima piattaforma. A dimostrarlo ci pensa l’ultimo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco, che spiega l’impegno messo in quello che non è un semplice port, ma una vera e propria build pensata appositamente per offrire l’esperienza migliore anche su computer.











Oltre a un robusto sistema di opzioni, che ci permetterà per esempio di aggiustare la posizione degli elementi dell’interfaccia o impostare un limite minimo agli FPS, il gioco prevede anche il pieno supporto ai monitor ultrawide: 343 Industries ha spiegato che “a differenza di quanto fanno altri giochi, con uno schermo ultrawide vedrete di più a destra e a sinistra, non di meno sopra e sotto”. Halo Infinite non avrà DRM di alcun tipo, e prevede crossplay e crossprogression fra tutte le piattaforme su cui è disponibile.

Il nuovo capitolo delle avventure di Master Chief, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S l’8 dicembre. Uscirà inoltre su Xbox Game Pass fin dal day one.