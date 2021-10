Might & Magic X: Legacy nuovamente disponibile su Steam

A inizio giugno, Ubisoft aveva preso la decisione di rimuovere Might & Magic X: Legacy dalla vendita a causa di problemi legati alla rimozione del DMR, che lo rendevano sostanzialmente inaccessibile. Come spiegato tramite l’account Twitter ufficiale del supporto Ubisoft, il problema è stato finalmente risolto e il titolo è nuovamente acquistabile sia su Steam che su Ubisoft Store. In aggiunta, il publisher ha deciso di regalare a tutti i giocatori il DLC The Falcon & The Unicorn: un buon incentivo per tuffarsi nuovamente in quel di Might & Magic X.

