Tiny Tina's Wonderlands: un nuovo video presenta le prime due classi

Gearbox ha pubblicato un nuovo video dedicato al suo looter shooter a tema fantasy Tiny Tina’s Wonderlands, e in particolare alle prime due classi: Stilomante e Brr-Zerker. Il primo è la scelta perfetta per chi preferisce un approccio più cauto ai problemi e ha una malsana passione per i coltelli, mentre il secondo sarà la classe preferita di chi vuole buttarsi in mezzo alla mischia senza ritegno. Il trailer mostra anche due delle abilità di queste classi.











Ricordiamo che non dovremo per forza scegliere una sola classe: seguendo quelli che sono i dettami dei giochi da tavolo, Tiny Tina’s Wonderlands ci permetterà anche di multiclassare, quindi se volete fare un barbaro che diventa invisibile nessuno vi impedirà di farlo (e la cosa, siamo onesti, sembra abbastanza terrorizzante). Da lato nostro, non vediamo l’ora di mettere mano su questo looter shooter, che arriverà su PC e console il 25 marzo 2022.