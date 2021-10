Football Manager 2022: disponibile la beta in Accesso Anticipato

SEGA ha pubblicato la versione beta di Football Manager 2022, disponibile in Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store per tutti coloro i quali abbiano prenotato il gestionale targato Sports Interactive.

Gli sviluppatori precisano che la beta è una versione non finale del gioco, per cui è possibile incappare in qualche bug. Ogni problema può essere segnalato al team di Sports Interactive tramite il tasto “Segnala un bug” nella barra laterale dell’interfaccio di gioco. Nella beta sono disponibili anche le modalità online, ma non è possibile accedere né ai contenuti di Steam Workshop, né agli editor in-game o pre-partita fino al 9 novembre, giorno di uscita della versione completa Football Manager 2022.

