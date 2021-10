NetEase Games ha acquisito Grasshopper Manufacture

NetEase Games ha fatto sapere di aver finalizzato l’acquisizione di Grasshopper Manufacture, lo studio diretto da Goichi Suda che di recente ha dato i natali a No More Heroes 3 per Nintendo Switch, ma che è anche noto per titoli del calibro di Lollipop Chainsaw, Killer7 e Shadows of the Damned.

L’accordo con GungHo Online Entertainment, precedente proprietaria dello studio di Suda51, era stato firmato lo scorso 31 maggio, mentre l’acquisizione è andata a buon fine solo in queste ultime ore. Goichi Suda si è immediatamente detto entusiasta di avere la possibilità di lavorare con NetEase: la compagnia cinese garantirà a Grasshopper le risorse necessarie per realizzare i tre progetti a cui sta lavorando lo studio, che vedranno la luce nel corso dei prossimi dieci anni. D’altra parte, NetEase ha dichiarato che permetterà a Grasshopper Manufacture di mantenere la libertà creativa che ha da sempre contraddistinto il team guidato da Suda51.

