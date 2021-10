NieR Replicant per PC si disfa di Denuvo

Succede sempre più spesso che i publisher rimuovano i DRM dopo qualche mese dal lancio di un videogioco su PC: oggi è toccato a NieR Replicant, il cui ultimo aggiornamento ha visto scomparire il sistema anti-pirateria Denuvo dal codice di gioco.

La rimozione di Denuvo arriva dopo un’altra patch che ha migliorato le performance del gioco, garantendo alla versione in vendita su Steam di mantenere stabilmente i 60 fotogrammi al secondo.

Il controverso DRM è spesso al centro di polemiche per via del presunto calo di prestazioni che provocherebbe quando si gioca ai titoli che ne fanno uso, pertanto la notizia della scomparsa di Denuvo dal codice di NieR Replicant dovrebbe fare la felicità di più di qualche utente.

Condividi con gli amici Inviare