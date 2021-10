L'autore di Stardew Valley svela ConcernedApe’s Haunted Chocolatier

Dopo il grande successo riscosso dal simulatore di vita agreste Stardew Valley, Eric Barone ha presentato il suo prossimo progetto: ConcernedApe’s Haunted Chocolatier.











Il gioco ci permetterà di impersonare un maestro cioccolataio che vive in un castello infestato dai fantasmi. Sarà nostro compito raccogliere gli ingredienti necessari a creare deliziose cioccolate, per poi venderle nel nostro negozio. Eric Barone spiega che la struttura di ConcernedApe’s Haunted Chocolatier sarà in parte simile a quella di Stardew Valley, nella misura in cui entrambi i titoli si svolgono all’interno di una cittadina che potremo far crescere sulla base delle nostre azioni: potremo conoscere gli abitanti del paesino, stringere amicizie e completare alcune missioni per loro. Tuttavia, l’autore precisa che il cuore pulsante di questo nuovo videogioco sarà diverso: si tratterà infatti di un action RPG che ci vedrà andare all’avventura per recuperare ingredienti più o meno rari.

In ogni caso, Eric Barone non ha voluto diffondere ulteriori dettagli, se non che – al contrario di Stardew Valley – Haunted Chocolatier sarà un’avventura esclusivamente single player e che arriverà prima di tutto su PC nel prossimo futuro, con la possibilità che approdi in seguito anche su altre piattaforme. L’autore precisa che i lavori sono ancora in uno stadio iniziale, pertanto potrebbe volerci un po’ prima che il suo prossimo progetto arrivi nelle mani dei giocatori.