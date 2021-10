The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, ecco il trailer di lancio

House of Ashes, il terzo capitolo della tetralogia horror The Dark Pictures Anthology, è disponibile da oggi su PC e console PlayStation e Xbox, pertanto Bandai Namco ha confezionato un apposito trailer che ne celebra il lancio odierno.











Il gioco è ambientato nel 2003 durante la guerra in Iraq, all’ombra delle montagne Zagros: qui le Forze Speciali sono alla ricerca di armi di distruzione di massa quando vengono attaccate. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare.

Per saperne di più su The Dark Pictures Anthology: House of Ashes vi rimandiamo alla nostra recensione.