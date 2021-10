Xbox Game Studios starebbe producendo un MMO intitolato Pax Dei

Nell’ultimo periodo stanno circolando alcune indiscrezioni che vogliono la divisione Xbox al lavoro su un MMO assieme allo studio finlandese Mainframe. Secondo le voci di corridoio, questo progetto sarebbe a dir poco ambizioso dal momento che dovrebbe essere interamente incentrato sulle tecnologie impiegate per il cloud gaming.

Da notare che l’esistenza di questo progetto non è in discussione dal momento che ne troviamo un accenno sul sito ufficiale degli sviluppatori. Qui leggiamo che il videogioco dovrebbe avere una qualità degna di un cosiddetto “tripla A”, unito a delle dinamiche tipiche dei videogiochi mobile con interazioni social, giocabile su qualsiasi schermo o dispositivo.

Diversa, invece, la questione di un eventuale coinvolgimento diretto di Microsoft nella produzione. Questo è stato indicato da diverse fonti anonime riportate sia da Jeff Grubb di VentureBeat che dal giornalista Jez Corden. I due, che hanno avuto accesso a fonti separate, parlano anche di alcuni possibili dettagli legati al gameplay di questo MMO. Secondo i piani degli sviluppatori, che si riferirebbero al gioco con il nome in codice Pax Dei, la struttura basata sul cloud gaming dovrebbe permettere agli utenti di accedere al titolo in qualsiasi momento, tuttavia le attività che i giocatori potranno svolgere dipenderanno dal dispositivo dal quale si connettono. Per esempio, da mobile sarà possibile svolgere solo delle mansioni basilari, magari legate al crafting e al farming di risorse, laddove su PC o console avremo modo di godere di un’esperienza più completa fatta di missioni complesse e raid.

Se tutto questo dovesse rivelarsi veritiero, l’idea alla base di Pax Dei sarebbe senz’altro interessante. Tra l’altro il coinvolgimento degli Xbox Game Studios nella produzione di un MMO con queste caratteristiche sarebbe in linea con la strategia della divisione gaming di Microsoft, sempre più impegnata a spingere il suo servizio di cloud gaming legato a Xbox Game Pass.

